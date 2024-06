Sukienka jak z firanki? Kylie Jenner pozuje w koronkach

Kylie Jenner zawitała do Europy. Aktualnie wypoczywa wraz z siostrą na Majorce. Co to oznacza? Dużo zdjęć w bikini i imponujących kreacjach. Jedna z nich – opinająca ciało mini – została wykonana z białych koronek. Szykowny hit czy kit w stylu babcinej firanki?