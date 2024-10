Pukają do mieszkań właśnie teraz. Coraz częstszy podstęp

Nie tylko "na policjanta", "na urzędnika", "na wnuczka", a także... "na kominiarza". To metoda coraz chętniej stosowane przez złodziei.

Oszuści często wykorzystują chwilę nieuwagi, aby ukraść drobne, ale cenne przedmioty. Bądź czujny, jeśli "kominiarz" przychodzi bez wcześniejszej zapowiedzi. Pamiętaj, że prawdziwi fachowcy powinni informować o swojej wizycie z wyprzedzeniem. Informacje o planowanych kontrolach można znaleźć w ogłoszeniach w skrzynkach pocztowych lub na tablicach ogłoszeniowych w osiedlach. Spółdzielnie mieszkaniowe często publikują także harmonogramy wizyt, co pozwala mieszkańcom na odpowiednie przygotowanie się do kontroli.

Kiedy do drzwi puka kominiarz, warto zwrócić uwagę na jego sposób komunikacji. Prawdziwy fachowiec będzie umieć dokładnie opisać, na czym będzie polegała jego wizyta oraz jakie czynności podejmie. Oszust często nie ma wiedzy na temat swojego "fachu" i może mieć problemy z odpowiedzią na podstawowe pytania.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości kominiarza, nie wahaj się skontaktować z lokalną spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową. Możesz również zadzwonić na policję i zgłosić podejrzaną sytuację.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!