Masz taki znak przy drzwiach? Usuń go, zanim będzie za późno

Tajniki złodziei. Tak oznaczają mieszkania, które mają na celowniku

Złodzieje, chcąc sprawdzić, czy dane mieszkanie jest puste, stosują różne metody. Standardowo, zostawiają karteczki lub koperty pod drzwiami, wysypują coś na wycieraczkę lub wciskają wykałaczki do zamków, a następnie obserwują, czy ktoś to posprząta. Czasem wkładają ulotki do skrzynek pocztowych i sprawdzają, jak długo mieszkańcy danego mieszkania ich nie wyciągną.