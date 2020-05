Radosław Majdan pokazał, jak zmieniło się jego mieszkanie. Wiadomo, czyja to zasługa

Radosław Majdan na swoim profilu na Instagramie opublikował kilka fotografii przedstawiających to, jak zmieniło się jego mieszkanie pod wpływem rodziny. Podpisał je: "Z kategorii kiedyś/dziś to samo miejsce w domu. Kawalerskie czasy vs życie rodzinne". Fanów rozbawił jego podpis. Niektórzy nawet żartowali, że ewidentnie brakowało tam kiedyś ręki Małgorzaty Rozenek. Ktoś inny z przymrużeniem oka napisał: "Dopadło cię życie". Jedno jest pewne: życie Radosława Majdana zostało wywrócone do góry nogami.