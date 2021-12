Radosław Majdan pokazał młodszego brata. Widać podobieństwo?

Pan Cezary wraz z rodziną mieszka na co dzień w Norwegii, dlatego też takie rodzinne spotkania nie są zbyt częste. Między braćmi widać spore podobieństwo oraz wspólne zamiłowanie do przyozdabiania ciała tatuażami - Cezary ma ich równie dużo, co Radosław. Między panami jest osiem lat różnicy.