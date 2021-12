Krystyna Janda załamana sytuacją w kraju. "Chleb dzielę i zamrażam"

- Mało jem ostatnio. Ktoś mi wytłumaczył, że głodówka jest bardzo zdrowa i miał rację. Nawet na poprawę nastroju. Jak kupię bochenek chleba, to go dzielę i zamrażam. Na tydzień wystarcza. Ale ceny rosną. Widzę starszego pana w sklepie, który ogląda drożdżówki i pyta, ile kosztuje ta, a ile tamta. Gdy mówię, że mu kupię, zgadza się. Patrzę na koszty stałe teatrów, na prognozy rachunków za prąd, na koszty pensji. Ja dam sobie radę, samotna kobieta nie potrzebuje dużo. Ale ludzie w swojej masie są przygnębieni, nie uśmiechają się do siebie - tłumaczy Janda we wspomnianym wywiadzie.