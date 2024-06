"Sukienka spadła". Zaliczyła wpadkę w programie na żywo

Dakota Johnson międzynarodową rozpoznawalność zyskała dzięki głównej roli w ekranizacjach bestsellerowych powieści E.L. James "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Talent aktorski odziedziczyła po rodzicach - jest córką znanego m.in. z roli w serialu kryminalnym "Policjanci z Miami" Dona Johnsona i nominowanej do Złotego Globu za rolę w thrillerze "Świadek mimo woli" Melanie Griffith.

W związku z premierą najnowszego filmu z jej udziałem Johnson pojawiła się w programie talk-show "Jimmy Kimmel Live". Podczas rozmowy doszło do niespodziewanej sytuacji związanej z sukienką, jaką miała na sobie aktorka.

34-latka pojawiła się w programie, by porozmawiać m.in. o produkcji "Daddio", w której występuje u boku Seana Penna. Po tym, gdy gospodarz Jimmy Kimmel pokazał widzom fragment filmu, publiczność mogła zaobserwować osobliwą sytuację.

Aktorka zaczęła nerwowo poprawiać ozdobne ramiączko sukienki, które - jak się okazało - po prostu pękło, na co zwrócił uwagę prowadzący. - Część twojej sukienki właśnie się odpięła. Wszystko w porządku? - dopytywał Kimmel.

- No cóż, potrzymam - dodała i podtrzymując dłońmi kreację, kontynuowała rozmowę.

Jak przypomina magazyn "People" to nie pierwsza tego typu wpadka Johnson w telewizji. W 2022 roku, podczas występu w show Jamesa Cordena, aktorka z trudem usiadła w obcisłej, czerwonej mini.

Gdy gospodarz zapytał, czy pożyczyć jej kurtkę, zażartowała, że wszystko jest w porządku. - To nic, czego nikt jeszcze nie widział - dodała nawiązując do intymnych scen z serii filmów "Pięćdziesiąt twarzy Greya".

