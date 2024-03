Już nie zwykłe baleriny. Poznaj hot trend na lato 2024 lansowany przez gwiazdy

Zapomniałyśmy o nich na długie lata, choć kiedyś biegałyśmy w nich na co dzień. Mowa oczywiście o balerinkach, które kilka sezonów temu powróciły do mody z niemałym hukiem .

Czarne balerinki z paskiem ma w swojej szafie również Karolina Pisarek . Modelka pomykała w nich na egzotycznych wakacjach, co było niemałym zaskoczeniem, gdyż normalnie do tego typu czerwonej sukienki włożyłaby błyszczące sandałki na obcasach. Lecz nie jest obojętna na pojawiające się trendy .

Masz w swojej letniej garderobie białą sukienkę o zwiewnym kroju? Z całą pewnością. W końcu to must have, gdy żar leje się z nieba. Maja Bohosiewicz udowodniła, że kompanem takiej kreacji nie muszą być wcale klapki w stylu Hermès. Można zastąpić je białymi balerinami z miękkiego tworzywa, w których spacerowanie to sama przyjemność.