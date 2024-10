Ratuje związki. Na czym polega metoda 222?

W ramach metody 222 para powinna co dwa tygodnie chodzić na randkę – może to być kolacja, kino czy teatr. Ważne, aby spędzić czas tylko we dwoje. Co dwa miesiące para powinna wyjechać na wspólny weekend, aby odkrywać nowe miejsca, z dala od codziennych obowiązków. Każde dwa lata to z kolei czas na dłuższy urlop tylko we dwoje, na przykład tygodniowe wakacje.