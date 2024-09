Nie potrafi stworzyć stałego związku. Ekspert radzi, jak to zmienić

36-letnia nauczycielka i matka dwójki dzieci nie ukrywa, że marzy o mężczyźnie, z którym stworzyłaby szczęśliwą rodzinę. Choć na swoim koncie ma kilka poważnych związków, nie udało jej się jeszcze znaleźć osoby, która chciałaby spędzić z nią resztę życia. W liście nadesłanym do Christiana Thiela i redakcji Welt.de zdradziła, że dotychczas pakowała się w toksyczne relacje, w którym ogromną rolę grał seks. Ekspert ma dla niej konkretną radę.

"Poznaję wielu mężczyzn poprzez Tindera i tym podobne aplikacje. Często jest ten sam schemat: napisz, spotkaj się, uprawiaj seks i koniec" - napisała 36-latka. Kobieta chce jednak w końcu to zmienić. Nie ma pojęcia jednak, gdzie popełnia błąd, bowiem do tej pory nie miała ona szczęścia w miłości.

Nauczycielka zdradziła także, że spotykając się z naprawdę fajnym mężczyzną, czuje strach przed tym, że szybko go straci. Wpada w swego rodzaju paranoję, która szybko go odstrasza. Zdaniem specjalisty tego typu zachowanie może mieć związek z jej przeszłością.

Przy okazji zaznaczył, że niezwykle ważne jest też to, czego tak naprawdę oczekuje ona od związku.

