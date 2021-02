Regionalizacja obostrzeń. Sławomir Broniarz odpowiada, jak to wpłynie na uczniów i nauczycieli

- Palącym tematem jest udział w próbnej maturze. Aktualnie to jest też podstawowe pytanie obecnie adresowane m.in. do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wychodzimy z założenia, że jeżeli szkoły są zamknięte, to nie ma powodu, aby dla próbnej matury ryzykowali swoje zdrowie uczniowie i nauczyciele – przekazał w rozmowie z WP Sławomir Broniarz. Zaznaczył też, że jego zdaniem to dobrze, że w kwestii regionalizacji nie pojawia się presja dotycząca zamknięcia wszystkich szkół.

