"Jestem tu czwarty raz i po raz kolejny czuję, że warto - a nawet trzeba tu być! Moja wieloletnia przyjaciółka, businesswoman - Magdalena Mucha, która jest założycielką fundacji QMarzeniom, a zarazem współorganizatorką balu, dokonuje rzeczy wielkich i robi to w taki sposób, że swoim sercem otwiera serca innych. Skala tego wydarzenia z roku na rok rośnie – z dreszczykiem emocji myślę o tym, co wydarzy się podczas 10. Edycji (!) Jestem szczęśliwy, że będąc tu, przyczyniam się do budowania rzeczy wielkich. Wobec choroby wszyscy jesteśmy równi i cieszę się, że są miejsca, które potrafią w tym procesie pomóc tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują. Blisko 300 tys. zł trafi na konto hospicjum – pobiliśmy rekord dobroci! To ma sens, to uskrzydla!"