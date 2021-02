Religia na maturze? Dariusz Piontkowski komentuje postulat Kościoła Katolickiego

Wiadomość o pomyśle wprowadzenia religii do grupy przedmiotów, które można zdawać na maturze, budzi różne emocje. Dariusz Piontkowski, wiceszef MEiN, pozytywnie ocenia ten pomysł. - To nie będzie egzamin z historii religii tylko z zasad wiary. (...) Podstawy programowe byłyby głównym źródłem dla układających pytania z religii na maturze - wyjaśnił gość programu "Newsroom". Dariusz Piontkowski podkreślił, że przedstawiciele innych religii również będą mogli mieć w pewnym stopniu wpływ na treść pytań, ale jak na razie jedynie Kościół Katolicki złożył wniosek do ministerstwa. - Na razie nie słyszałem o wnioskach dotyczących innych wyznań - powiedział był szef Ministerstwa Edukacji Narodowej.

