Remberk o stanie psychicznym dzieci. "Wiele osób cierpi teraz w samotności"

Gościem programu "Newsroom" WP była prof. Barbara Remberk, krajowa konsultant ds. psychiatrii dziecięcej. Ekspertka wypowiedziała się m.in. na temat obecnego stanu psychicznego dzieci i młodzieży. - Doniesienia naukowe z róznych stron świata wskazują na to, że teraz, w okresie epidemii, częstotliwość zaburzeń psychicznych wzrosła, także wśród dzieci i młodzieży. Mamy raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który mówi o tym, że młodzież zgłasza złe samopoczucie psychiczne - mówiła. - Natomiast to, co nas martwi to to, że te osoby potrzebujące pomocy nie chodzą do szkoły (bo nie ma obecnie takiej możliwości) i nie mają kontaktu z innymi systemami wsparcia. Przypuszczamy, że wiele osób cierpi teraz samotnie i dopiero kiedy ruszą szkoły i wzrośnie liczba obowiązków, to my, jako służba zdrowia, będziemy musieli się z tymi [problemami] zmierzyć - powiedziała Remberk.

