Renata Kaczoruk zabrała głos ws. aborcji. Tak ostrych słów dawno nie było

"To była zeszła środa. Siedziałam w gaju pomarańczowym w małej sycylijskiej miejscowości pod Etną, świadomie odcięta od informacji. Zapomniany od 2 tygodni IG co chwilę alarmująco sygnalizował kolejne livy Strajku Kobiet. Gdy parę dni później znalazłam stabilne połączenie, zalała mnie fala relacji ze strajków. A potem gorąco.. "Odważyli się...", myślałam" – tak zaczyna się emocjonalny wpis modelki, a ostatnio felietonistki.

Renata Kaczoruk relacjonuje dalej, co działo się z nią potem. Przyznaje, że trudno było jej przełknąć kolejne informacje napływające do niej z kraju. "(…) Najpierw wybuch złości, potem rozpaczy. Duszę mi połamało. Pierwsza myśl 'nie chcę tam wracać'. Nigdy więcej musieć się szarpać o swoje prawa w kraju, w którym traktowane są z jawną pogardą" – czytamy.

Renata Kaczoruk o strajkach Polek

Modelka wiedziała jednak, że nie może odwrócić się od ojczyzny, w której ma przecież siostry i przyjaciółki. Utkwiły jej głowie słowa z transparentu: "Myślę, czuję, decyduję". W swoim wpisie chwali kobiety – pisze, że zawsze idą za głosem serca i "gdy te zapłoną, ich żar jest niepowstrzymaną siłą". "Dlatego to kobieta jest rewolucją. Nasze siostrzeństwo jest solidarnością nie do przełamania, ich marsz nie do zatrzymania" – przekonuje.