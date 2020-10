Wyrok TK ws. aborcji. Dagmara Domińczyk: Hańba

Polacy wyszli na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec orzeczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ich zdaniem aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Chwilę po ogłoszeniu ich wyroku rozpoczęły się ogólnopolskie strajki i trwają już od 6 dni. informacja o wydarzeniach w Polsce dotarła do osób na całym świecie.

Aborcja w Polsce – Dagmara Domińczyk o wyroku TK

Małżeństwo na planie spotkało się tylko raz – Władysław Pasikowski zaprosił ich do udziału w "Jacku Strongu". Co ciekawe, Domińczyk wcieliła się tam w postać Amerykanki. Na pewno jednak nie zapomniała o swoich polskich korzeniach. Jej ojciec wrócił do ojczyzny, Dagmara ma tu też babcię. Razem z siostrami stara się ich regularnie odwiedzać i pokazywać swojej rodzinie Polskę.