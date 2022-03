Renata Pękul zasłynęła rolą w serialu "W labiryncie". Jak aktorka wygląda dziś?

Renata Pękul - gwiazda "W labiryncie"

Ona zauroczyła się nim, a on nią. Jacek Borkowski namówił Renatę Pękul na wzięcie udziału w egzaminie wstępnym na studia aktorskie. Choć powszechnie wiadomo, że nie są one łatwe, Pękul nie miała z nimi żadnego problemu. Była idealną kandydatką. Kiedy jednak się na nie dostała i chciała rozpocząć życie u boku Borkowskiego, on nie potrafił się zaangażować. Ich związek niestety nie przerwał.