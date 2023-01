Renta wdowia będzie wyższa. Dodatkowe pieniądze są już pewne

Emerytura po mężu. Komu się należy i ile wynosi?

Renta rodzinna, jak informuje ZUS, przysługuje po zmarłej osobie, jeżeli wdowiec lub wdowa w chwili śmierci małżonka miała skończone 50 lat lub była niezdolna do pracy; wychowywała co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej, które nie ukończyły 16 lat, a jeśli uczą się w szkole, to 18 lat; sprawowała pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej; ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy już po śmierci męża, lecz nie później niż 5 lat po jego śmierci lub zaprzestania wychowywania dzieci.