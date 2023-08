Resort wear - w łóżku z modą od lat 20.

Kiedy pandemia zamieniła garnitury na dresy, wielu trendom ciężko było zrezygnować z komfortu. Choć niektórzy twierdzą, że prawdziwa moda nigdy nie jest wygodna, piżamy (te jak wyciągnięte z buduaru i te jak komplet dziadka) leniwie temu zaprzeczają. Wiedział o tym chociażby John Legend, odbierając Grammy 2021 w szlafroku Versace. Dla wielu, przez social media, tak czy siak zniknęła już strefa prywatna. To, co noszone w sypialni w naturalnej konsekwencji wyszło na ulice. Świetny materiał, albo drogi, designerski model przestały być jedynie fanaberią. Jasno uzasadniał to cost per wear (CPW to koszt ubrania dzielony przez częstotliwość jego noszenia).