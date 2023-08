Elegancki minimalizm czy olśniewający glamour? Przygotuj się na jesienną modyfikację stylu!

Kochasz letnie akcenty? Wykorzystaj je w jesiennych stylizacjach

Choć jesienią rządzi prostota, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przemycić w jesiennych strojach choć odrobinę wakacyjnych motywów. Kwiaty, liście, dekoracyjne kolczyki i zawieszki w stylu boho wcale nie muszą czekać w szkatułce na kolejne lato. Wyraziste, połyskujące i bogato zdobione dodatki będą wspaniałym dopełnieniem minimalistycznych, jesiennych strojów. Prosta, dzianinowa sukienka, kobiecy garnitur lub jedwabna koszula i ołówkowa midi to zestawy, które wymagają mocnego, widocznego akcentu. To idealny pretekst do tego, żeby wyeksponować ulubione ozdoby w stylu glamour.