Retinol – złoty standard pielęgnacji w twojej łazience

Choć mówmy tu o retinolu, to – przynajmniej na początku – nie samym retinolem żyje skóra. W dni, w które odkładamy go na półkę i dajemy skórze odetchnąć, warto wzbogacić pielęgnację o inne składniki korzystnie wpływające na naszą skórę. Doskonałym rozwiązaniem na wieczory bez retinolu będzie zastosowanie Regenerująco-ujędrniającego serum do twarzy z łagodzącą ektoiną, nawilżającym kwasem hialuronowym i – przede wszystkim – wegańskim kolagenem, który wzmocni ujędrniające działanie retinolu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by wprowadzić do wieczornej pielęgnacji kolejny "złoty standard", czyli witaminę C. To druga, po witaminie A, ukochana substancja dermatologów i kosmetologów, która nie ma sobie równych, jeśli chodzi o działanie antyoksydacyjne i wyrównujące koloryt skóry (na tym polu doskonale uzupełni się zresztą z retinolem!). Zawierające ją Wzmacniająco-wyrównujące serum do twarzy sprawdzi się także (czy może nawet przede wszystkim) w pielęgnacji porannej i idealnie uzupełni się z kremem SPF.