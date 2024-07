Rewia mody na górskich szlakach. "Takie osoby powinny być karane"

Od 20 do 30 interwencji w same weekendy - takie dane zostały podane przez TOPR na ich oficjalnym profilu na Facebooku. Jak możemy przeczytać, interwencje te nie dotyczyły i nie dotyczą jednak najpoważniejszych przypadków, a standardowych wyjść turystów na szlaki. Związane są często z nieodpowiednim przygotowaniem - w tym ubiorem, obuwiem czy słabą kondycją, kończą się zbyt dużym zmęczeniem i urazami kończyn dolnych.

Trzy tygodnie temu razem z mężem i znajomymi wybrali pozornie łatwą trasę , niedaleko Zakopanego. I choć oni zadbali o odpowiedni ubiór i obuwie, nie wszyscy to zrobili. Podczas swojej wyprawy spotkali przynajmniej kilka kobiet, które miały na stopach klapki, sandały lub trampki.

- Inne były np. w sandałach bez pięty i klapkach a'la Birkenstock. Z jednej strony powiedziałabym, że jestem pełna podziwu, że w ogóle jakoś w nich szły, ale z drugiej - to jest zwykła głupota. Takie osoby powinny być karane za nieprzygotowanie się do wyprawy, bo potem dzwonią do TOPR i muszą być "ratowane" - dodaje Agata.