Rewolucja w segregacji śmierci. Unia Europejska zmienia reguły

To może być prawdziwa rewolucja. Unia Europejska podjęła się działania, którego celem jest promocja recyklingu tekstyliów. Za niecałe trzy miesiące, bo już od stycznia 2025 roku, gminy będą miały obowiązek zapewnić kontenery na ubrania. Statystyki, na które powołuje się m.in. portal wprost.pl, pokazują, że jeden mieszkaniec UE rocznie kupuje średnio 26 kg nowych ubrań, a wyrzuca 11 kg . To dość przerażające marnotrawstwo, któremu Unia Europejska chce przeciwdziałać.

Nowe kontenery mają nam ułatwić recykling odzieży , a tym samym zachęcić do pozbywania się niepotrzebnych ubrań czy tekstyliów w przyjazny dla środowiska sposób . Wprowadzenie kontenerów na tekstylia ma też na celu ograniczenie marnotrawstwa, a także zachęcić społeczeństwo do regularnych przeglądów szaf.

Okazuje się, że nowe kontenery na odzież to niejedyna zmiana, jaka nas czeka. Od przyszłego, 2025 roku firmy remontowe będą musiały bardziej przykładać się do segregacji odpadów . Unia Europejska wprowadza obowiązkowe oddzielanie odpadów gipsowych, szklanych, drewnianych, tworzyw sztucznych i metalowych, a także kamiennych i ceramicznych. Przepisy będą dotyczyć całej branży budowlanej, w tym deweloperów.

Jeżeli nasze szafy i komody pękają w szwach, a ubrań nie chcemy sprzedawać, lub też odzież jest zbyt zużyta, aby puścić ją w drugi obieg, możemy udać się do punktów PSZOK, czyli Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych. Niestety z tej opcji wciąż korzysta bardzo mało osób. Poza PSZOK mamy też możliwość oddać ubrania do organizacji oraz firm pozarządowych, które przeprowadzają zbiórki.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!