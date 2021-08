Rihanna została miliarderką! Ogłoszono ją najbogatszą piosenkarką świata

Rihanna rozpoczęła swoją muzyczną karierę w 2003 roku. To właśnie wtedy poznała amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, a niedługo potem wydała pierwszy przebój "Pon De Replay", który do dziś jest jednym z najpopularniejszych jej autorstwa. Potem poszło już "z górki". Hitami "Umbrella", "Disturbia", "Rude Boy" czy "Only Girl (In The World)" podbijała listy przebojów i była wręcz nie do pokonania. Jej utwór "Diamonds" sprzed 8 lat został odsłuchany przez użytkowników YouTuba aż 1,7 mld razy.