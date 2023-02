Rita Ora pokazała się w dwóch czerwonych kreacjach. Zwiewna czy obcisła?

Rita Ora w obcisłej stylizacji

Na początku wydarzenia Rita Ora zaprezentowała się w przylegającej do ciała kreacji, która mogła być sukienką, lecz raczej wygląda jak duet gładkiego golfu z marszczoną spódnicą maxi. Uwagę zwracają jednak nogawki przykrywające kostki i częściowo buty wokalistki. Skąd tam się wzięły? Tego nie wiadomo. Wracając do obuwia – Ora wybrała szpilki ze spiczastymi czubkami w kształcie serc. Mamy wątpliwości, jeśli chodzi o to, czy ta stylizacja była w stu procentach udana. Rita Ora po prostu lubi eksperymentować i zaskakiwać.