Rita Wilson olśniła wszystkich na gali Złotych Globów. Niewielu wie, co się działo przed wyjściem Gala Złotych Globów to jedno z najważniejszych wydarzeń roku. Na czarownym dywanie pojawiają się same sławy w olśniewających kreacjach i perfekcyjnych makijażach. Na tegorocznej edycji gali nie zabrakło Rity Wilson, chociaż jej obecność stała pod znakiem zapytania. Rita Wilson na gali Złotych Globów 2020 (Getty Images) Przygotowania do Złotych Globów trwają często kilka tygodni. Gwiazdy muszą pamiętać o przymiarkach kreacji, próbnych makijażach oraz zapisaniu się do fryzjera. Chociaż Rita Wilson myślała, że wszystko ma zapięte na ostatni guzik, bardzo się myliła. Rita Wilson o wpadce ze stylistą Na kilka godzin przed rozpoczęciem gali aktorka na swoim profilu na Twitterze opublikowała pierwszy wpis. "Mój fryzjer oraz makijażysta jest spóźniony godzinę i dwadzieścia minut" – napisała. Potem było już tylko gorzej. Kilkanaście minut później pojawił się kolejny post celebrytki. "Włosy i makijaż nadal nie są gotowe. Próbuję zachować spokój" – relacjonowała. Na kolejny komentarz nie musieliśmy długo czekać. "Zapisywałam się do nich w sierpniu. Nadal ich nie ma" – wyznała. Aktorka opublikowała też zdjęcie bez makijażu na swoim profilu na Instagramie. "Tak wyglądam, kiedy mój stylista na galę Złotych Globów spóźnia się półtorej godziny. Umawiałam się z nim na ten wieczór już w sierpniu. Została nam godzina na fryzurę i makijaż" – wyjaśniła. Pod postem gwiazdy pojawiło się wiele komentarzy. Jej fani bardzo jej współczuli. Starali się okazać wsparcie i dodać otuchy. Złote Globy 2020: Rita Wilson Finalnie żona Toma Hanksa pojawiła się na gali. Stylista zdążył jednak wykonać jedynie delikatny makijaż. Pomimo spóźnienia Rita Wilson zrobiła ogromne wrażenie. W błyszczącej sukni aktorka wyglądała fenomenalnie, a naturalne włosy świetnie dopełniały całą stylizację. Rita Wilson na gali Złotych Globów