Rób to raz w tygodniu. Monstera będzie ci wdzięczna

Monstera nie jest zbyt wymagająca. Przy minimalnym nakładzie pracy odwdzięczy nam się pięknymi, charakterystycznymi liściami. Niestety nie wszyscy wiedzą, że właśnie jesienią oraz zimą należy szczególnie przyłożyć się do jej uprawy. Na szczęście nie jest to ani trudne, ani kosztowne.

Monstera przywędrowała do naszego kraju z miejsc, które wyróżniają tropikalne strefy klimatyczne. Właśnie dlatego najlepiej czuje się w pomieszczeniu, w którym panuje wilgotne powietrze. Nic więc dziwnego, że sezon grzewczy nie należy do jej ulubionych. W końcu przez ogrzewanie trudno powietrze w mieszkaniach staje się suche. Oprócz tego gwałtowne wzrosty temperatury także mogą na nią także negatywny wpływ.

Roślina najczęściej sygnalizuje nam, że coś jej nie odpowiada, poprzez zmiany w swoim wyglądzie. Wówczas najczęściej zaczynają brązowieć jej liście. Mogą one także wysychać, co w konsekwencji doprowadza nawet do ich utraty.