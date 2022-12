Zrób to, gdy bierzesz prysznic. Rachunki będą o wiele niższe

Grzanie i oszczędzanie. O tym pamiętaj

Sztuczka z drzwiami od łazienki to niejedyna rzecz, którą możemy zrobić, aby zaoszczędzić, ale jednocześnie dogrzać mieszkanie. Innym sposobem jest np. uszczelnienie drzwi i okien. Specjalna taśma izolacyjna będzie nas kosztować mniej niż wygórowane rachunki. Kolejną ważną zasadą, do której warto się zastosować, to nie zastawianie grzejników meblami - tak narażamy się na straty ciepła. W słoneczne dni nie zasłaniajmy okien - promienie choć trochę dogrzeją nasze cztery kąty.