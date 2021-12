Robert Biedroń chce przenieść religię na teren kościołów. Wystosował apel

"Niesłychanie niepokoi nas brak jakichkolwiek informacji dotyczących rozmów z biskupem diecezjalnym Kościoła katolickiego na temat zredukowania liczby nieobowiązkowych zajęć z religii do jednej tygodniowo, a także przeniesienia ich tam, gdzie to możliwe (a parafie z oczywistych przyczyn mają warunki lokalowe do pomieszczenia większej liczby osób) na teren kościoła, do tzw. punktów katechetycznych" - piszą Biedroń i Diduszko-Zyglewska. Swój apel kierują do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.