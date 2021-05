Kaya Szulczewska o pożegnaniu taty i brutalnych komentarzach. "Obrońcy moralności zafundowali mi medialny lincz w dniu pogrzebu ojca"

Obserwuję kilka influencerek, które mówiły o śmierci swoich ojców, widziałam, w jaki sposób to przeżywały i mi to przyniosło ulgę. W dobie pandemii bardzo wiele osób traci bliskich, dlatego pomyślałam, że moja historia może komuś pomóc. Śmierć to w Polsce tabu. Narodziny się świętuje, śluby się świętuje, a o tym cisza. Przez to nikt nie jest na śmierć przygotowany. Myślę, że to jest ważne, żeby też w social mediach pokazywać te trudne emocje, nie ukrywać ich. Zwłaszcza że ja na moim koncie na Instagramie zawsze mówiłam o trudnych sprawach. Mówię w swoich social mediach o wielu intymnych rzeczach: seksie, masturbacji, cielesności, więc czułabym się dziwnie gdybym ukryła coś tak ważnego jak strata taty. To by było niespójne z profilem mojej działalności.