Rocznice ślubu. Bawełniana, jedwabna a może koronkowa? Jak nazywają się rocznice ślubów i skąd wzięły swą nazwę? Kiedy obchodzi się srebrne lub złote gody? Co symbolizują poszczególne jubileusze? I co ma z tym wspólnego królowa Wiktoria, amerykańska pisarka i towarzystwo jubilerów? Odpowiedź na te pytania i inne ciekawostki dotyczące rocznic ślubów znajdziecie w artykule. Skąd się wzięły nazwy rocznic ślubnych? Jak się okazuje, świętowanie rocznic ślubów ma wielowiekową tradycję. Pierwsze wzmianki sięgają czasów Imperium Rzymskiego. Już wtedy mąż obdarowywał swoją małżonkę, z okazji 25. rocznicy ślubu srebrnym wieńcem, a na 50. złotym. Prawdopodobnie właśnie dlatego po dziś dzień tak hucznie obchodzi się te dwie rocznice zwane srebrnymi i złotymi godami. A skąd wzięły się inne rocznice ślubu? Sięgnijmy do historii XIX-wiecznej Anglii, do epoki wiktoriańskiej. W 1897 roku, po 60 latach panowania na tronie, królowa Wiktoria obchodziła huczny jubileusz. Nazwano go diamentowym. I prawdopodobnie właśnie od tego czasu zaczęto używać tej nazwy także w przypadku obchodzenia 60. rocznicy ślubu. Ale to nie koniec. Istnieje teoria, że również w czasach epoki wiktoriańskiej na 5. rocznicę ślubu zaczęto mówić drewniana, a mężowie rzeźbili i wręczali swoim żonom podarunki z tego materiału. I tak rozpoczęła się historia kolejnych nazw jubileuszy ślubnych. Z początkiem XX wieku pojawiły się inne nazwy rocznic ślubnych, co z kolei wpłynęło także na sposób obchodzenia jubileuszy. Z początkiem ubiegłego stulecia, nastąpiła znaczna poprawa warunków finansowych ogółu społeczeństw krajów rozwiniętych, dlatego wrosła także możliwość celebrowania rocznic ślubnych i kupowania prezentów. Oczywiście, przez wieki na hojne prezenty mogli pozwolić sobie tylko najmożniejsi, ale to miało się zmienić. W 1922 roku Emily Post w swojej słynnej książce dotyczącej etykiety i zachowania "Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home" zawarła bardzo cenne wskazówki. Pojawiły się w niej nie tylko porady dotyczące obchodzenia rocznic ślubów, ale przede wszystkim zaproponowała nazwy kilku rocznic ślubnych: 1. rocznica papierowa

5. rocznica drewniana

10. rocznica cynowa

15. rocznica kryształowa

20. rocznica porcelanowa

25. rocznica srebrna

50. rocznica złota

75. rocznica diamentowa W ten sposób zapoczątkowała się tradycja nazywania poszczególnych rocznic. Następnie w 1937 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Jubilerów ogłosiło listę proponowanych nazw jubileuszy wraz z propozycjami podarunków na każdą rocznicę ślubu. Dzięki temu istniała „oficjalna” lista prezentów, która przetrwała do dziś z niewielkimi zmianami. Jak się nazywają rocznice ślubów i co symbolizują Jak się nazywa pierwsza rocznica ślubu? A dziesiąta? Jeśli właśnie szukasz informacji na temat rocznic ślubów, to właśnie tu znajdziesz na nie odpowiedzi. 1. Rocznica papierowa – pierwsza rocznica ślubu nazywana jest papierową (w Stanach), a w Wielkiej Brytanii używa się zamiennie nazwy papierowa lub bawełniana. Stąd spotkacie się z różnymi nazwami na pierwszą i drugą rocznicę ślubu. Obie mają jednak symbolizować delikatność i kruchość pierwszego roku w małżeństwie. 2. Rocznica bawełniana – druga rocznica ślubu, podobnie jak pierwsza, ma różne nazwy. W USA nosi nazwę bawełnianej, podczas gdy w Wielkiej Brytanii spotkacie się z bawełnianą, jak i z papierową. 3. Rocznica skórzana – tak jak o skórę trzeba dbać, by służyła nam przez lata, tak właśnie trzeba dbać o własne małżeństwo. I trzecia rocznica ma nam o tym przypominać. 4. Rocznica owocowa, zwana także kwiatową lub jedwabną – czwarta rocznica ślubu znowu przynosi różne symbole. Ze Stanów przyszły nazwy owoców/kwiatów, a z Wielkiej Brytanii – jedwab. Łączy je jedno – małżeństwo jest nowe, zatem trzeba je pielęgnować. 5. Rocznica drewniana – piąta rocznica ślubu jest pierwszą z tych, które tradycja nakazywała szczególnie świętować. Drewno odnosi się do materiału, który po odpowiedniej obróbce, pokazuje nam piękno i szlachetność. Jednak zaniedbane, może wyschnąć lub spalić się na węgiel. Jaka płynie z tego dla nas nauka? O swoje małżeństwo musimy dbać na każdym kroku. 6. Rocznica żelazna, zwana także cukrową – w USA szósta rocznica nazywa się żelazną, a na Wyspach Brytyjskich cukrową. Żelazo symbolizuje trwałość, ale by nie zardzewiało, potrzebuje ochrony. A cukier, chociaż słodki, w nadmiarze szkodzi. 7. Rocznica miedziana, niekiedy nazywana wełnianą – świętowanie siedmiu lat po ślubie w Stanach odbywa się z symboliką miedzi i wełny, a w Wielkiej Brytanii tylko wełny. Miedź jest metalem znanym od starożytności, który ma szerokie zastosowanie, ale jest miękki. Podobnie jak wełna, swoje najlepsze właściwości uzyskuje dopiero po odpowiedniej obróbce. Ten skarb trzeba odkryć. 8. Rocznica zwana spiżową, brązową lub blaszaną – to materiały, które wymagają pracy i wiedzy, by umieć je zastosować w życiu codziennym. Jeśli odkryje się sekret, jak tego dokonać, to będziemy się cieszyć z trwałych przedmiotów. Jak to odnieść do małżeństwa? Ósma rocznica ślubu to nadal praca obojga nad małżeństwem. 9. Rocznica gliniana, fajansowa lub generalska – glina wymaga obróbki, więc na dziewiątą rocznicę ślubu dostajemy kolejne przesłanie, by pracować nad własnym małżeństwem. 10. Rocznica aluminiowa/cynowa – dziesiąta rocznica ślubu to czas świętowania. Za nami cała dekada pracy, ale nadal musimy dbać o nasze małżeństwo. Aluminium czy cyna są miękkie, dlatego symbolizują delikatność z jaką powinniśmy obchodzić się z naszą drugą połówką. 11. Rocznica stalowa – stal kojarzy się z czymś wytrzymałym, także jedenasta rocznica ślubu symbolizuje konsekwencję w działaniach przed ponad dekadę. W nagrodę możemy cieszyć się, że nasze małżeństwo umacnia się. 12. Rocznica jedwabna, lniana albo płócienna – materiał sam w sobie, nawet tak szlachetny jak jedwab, nie będzie służył, gdy nic z niego nie zrobimy. A jak już uszyjemy, to trzeba dbać, by się nie rozszedł, a kolory nie zbladły. Czyli konsekwentnie, dbamy o swoją miłość, chociaż ta już jest szlachetna. 13. Rocznica koronkowa – koronka to jeden z materiałów, który wymaga wielu godzin pracy. Podobnie jak tworzenie misternych koronkowych wzorów przynosi efekty po czasie, tak samo jest z naszym dbaniem o swoje małżeństwo. Nic nie przychodzi łatwo, ale za to jakie efekty daje systematyczna praca! 14. Rocznica z kości słoniowej – chociaż dzisiaj kość słoniowa jest zakazana, musimy się cofnąć w czasie, gdy był to jeden ze szlachetniejszych materiałów. Po czternastu latach małżeństwa kość słoniowa symbolizuje trwałość. 15. Rocznica kryształowa zwana także szklaną – kryształy mienią się wieloma kolorami, zachwycają formą i wspaniale symbolizują piętnaście lat małżeństwa. To piękna rocznica, ale trzeba pamiętać, że nawet po tylu latach musimy uważać, by nic nie zniszczyło naszego pięknego związku. 20. Rocznica porcelanowa – porcelana to sztuka, tak jak sztuką jest utrzymać swoje małżeństwo przez dwie dekady. I tak jak piękna ceramika, tak i małżeństwo należy podziwiać, ale obchodzić się z troską. 25. Rocznica srebrna, zwana srebrnymi godami – jedna z huczniej obchodzonych rocznic ślubu. Symbolizuje ją srebro, materiał szlachetny, który już dużo mówi o doświadczeniach 25 lat bycia z drugim człowiekiem. Ale jak zwykle symbolika rocznic ślubu jest bezlitosna. Nawet srebrne gody pokazują, że trzeba dalej o ten swój skarb dbać, bo jest może i szlachetny, ale delikatny. 30. Rocznica perłowa – na trzydziestą rocznicę za symbol wybrano perłę, która kojarzy się z wyjątkowością, trwałością i prawdziwym skarbem. 35. Rocznica koralowa – koralowiec, zaliczany do kamieni szlachetnych, zadziwia kolorem, ale i pochodzeniem. Chociaż wydaje się, że powinien być trwały, należy się z nim delikatnie obchodzić, uważać na niego i pielęgnować. Czy to nie adekwatna metafora na 35. rocznicę ślubu? 40. Rocznica rubinowa, zwana także rubinowymi godami – symbolizuje ją rzadki kamień o zachwycającej urodzie, wyjątkowej trwałości i szlachetnym pochodzeniu. 45. Rocznica szafirowa – szafir to jeden z najrzadszych i najtwardszych z kamieni szlachetnych. Małżeństwo, które dotrze do szafirowych godów, uznawane jest za wyjątkowe. 50. Rocznica złota zwana również złotymi godami – to jedna z najstarszych rocznic ślubnych. Małżeństwo, które świętuje swoją 50. rocznicę, zwykle obchodzi ją hucznie. A co z symbolem? Złoto to kruszec królewski, szlachetny i wytrzymały. Para, która przeżyła tyle lat ze sobą, zasługuje na podziw. 55. Rocznica platynowa, bywa nazywana także szmaragdową – platyna jest rzadsza niż złoto, bardziej wytrzymała i twardsza. Podobno przez lata zachowuje nieskazitelny wygląd i stąd idealnie nadaje się na symbol długoletniego związku. 60. Rocznica diamentowa – diament jest tak rzadki, jak rzadko można spotkać parę z 60-letnim stażem. 65. Rocznica żelazna – żelazo to silny budulec, który wymagał odpowiedniej obróbki, by móc z tego wykonać trwały materiał. 70. Rocznica kamienna – kamień to trwały budulec, zatem rocznica siedemdziesięciu lat pożycia małżeńskiego to solidny fundament małżeństwa. 75. Rocznica brylantowa – oszlifowany diament to brylant o wielkiej wartości. Dopiero po obróbce pokazuje swoje piękno, dlatego stał się symbolem siedemdziesięciu pięciu lat po ślubie. 80. Rocznica dębowa – dąb to symbol siły, trwałości i niezłomności. Czyż to nie idealne skojarzenie z małżeństwem, które przeżyło ze sobą osiemdziesiąt lat? Świętowanie rocznic ślubnych Czy warto celebrować rocznicę? Oczywiście! Nieważne, czy jest to oficjalny jubileusz z listy, czy rocznica ślubu, która nie doczekała się nazwy. Świętowanie każdego roku małżeństwa jest wspólnym dziękowaniem za kolejny rok bycia razem. Są jednak rocznice, które doczekały się oficjalnych celebracji. Tak jest z 25. i 50. rocznicą ślubu. Srebrne gody to zwykle impreza w gronie rodzinnym. Ale za to złote gody to okazja do świętowania nawet z medalem na piersiach! Czy wiedzieliście, że z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego, para może dostać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP? Wystarczy złożyć stosowne dokumenty w swoim Urzędzie Stanu Cywilnego i odebrać medal na uroczystej gali, zorganizowanej przez dany urząd. Rocznice ślubu wielokrotnie są okazją także do odnowin przysięgi małżeńskiej. Tradycyjnie, gdy para jest wierząca, taka uroczystość może być zorganizowana podczas mszy świętej. Para z długoletnim stażem ponownie przed ołtarzem składa uroczyste przyrzeczenie, a potem kapłan błogosławi parę. Odnowiny mogą przybrać formę mniej oficjalną, a bardziej zindywidualizowaną. Co powiecie na ceremonię humanistyczną lub symboliczną w swoją rocznicę ślubu? Wyobraźcie sobie własne teksty przysięgi, które będziecie wypowiadać w wymarzonym miejscu, pośród swoich bliskich? I tę wiedzę przekazuję na szkoleniach - uczę branżę ślubną, wykładając od 2009 roku w swojej Akademii Pani Spinki, a także podczas warsztatów na targach ślubnych, na wykładach na uniwersytetach i na spotkaniach z branżą. Piszę liczne artykuły, które od lat pojawiają się na portalach, prowadzę wraz ze swoimi konsultantkami blog Spinek i pokazuję w mediach społecznościowych, jak wygląda praca w branży ślubnej. Bo moja misja trwa. Chcę uświadamiać, jak wygląda zawód konsultanta ślubnego.