Nawet tysiąc złotych za podręczniki. Przerażona matka przesłała nam "paragon grozy"

Elżbieta Wierzbicka również przeznaczyła prawie całe świadczenie na markowy plecak dla córki. Ponadto kobieta wydała drugie trzysta złotych na przybory, zeszyty czy piórnik. – Diana idzie do ostatniej klasy podstawówki i wiem, że jeśli przyszłaby z plecakiem z supermarketu, to koleżanki wyśmiałyby ją jeszcze w drzwiach. To okropne, ale nie mam na to wpływu. Dzieciaki takie były i nadal są. Wolę zapłacić więcej za wyprawkę niż później chodzić po psychologach z córką – twierdzi.