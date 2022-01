Konflikty w rodzeństwie mogą eskalować. "Gdy ktoś pyta, mówię, że mam tylko jedną siostrę"

- Mam taki przykład: dziewczyna dostała się na studia, wynajęła sobie mieszkanie. Brat dojechał do niej po roku i nagle okazało się, że dla niej to wspólne życie jest koszmarem. On nigdy nie zmywał naczyń, nie prał swoich ubrań i próbował traktować ją jak mamusię-gosposię. Nigdy nie byli ze sobą blisko, ale przez to doświadczenie, już po wyprowadzce, przestali ze sobą rozmawiać i nie wiadomo, czy kiedykolwiek się to zmieni. Inna moja pacjentka – bardzo fajna dziewczyna – ma dość liczne rodzeństwo, samych braci. W pewnym momencie musiała ochłodzić z nimi relacje, ponieważ oczekiwali, że będzie ich służącą. Odzywali się nie po to, by szczerze pogadać, wspólnie spędzić czas, ale wówczas, gdy czegoś od niej potrzebowali, mieli sprawę do załatwienia – opowiada psychoterapeutka.