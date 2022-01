Panna młoda ma dylemat. Prośba narzeczonego okazuje się sporym wyrzeczeniem

Kluczowa rozmowa

Nie rzadko można spotkać kobiety, które narzekają, że ich partnerzy nie angażują się w przygotowania do ślubu i wesela. Australijka ma odmienny problem. Jej przyszły mąż nalega, aby jego siostra była jedną z trzech druhen, które będą towarzyszyły pannie młodej podczas ceremonii. Uznał, że to dla niego ważne. Kobieta zastanawia się, czy powinna rozczarować narzeczonego i mu odmówić, czy jednak włączyć jego siostrę do grona bliskich sobie kobiet podczas zaślubin.