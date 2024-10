Powiedziała, za kogo wychodzi. Rodzice nie przyszli na ślub

Laura Łącz miała zaledwie 15 lat, gdy w "Krokodylu" — warszawskim klubie pełnym artystycznej bohemy — poznała Dominika Kutę. Przedstawiła ich sobie córka Danuty Szaflarskiej, Agnieszka, mówiąc: "Przychodzi taki fajny chłopak do ‘Krokodyla’, chodź, pokażę ci go".

Dominik Kuta był wówczas hipisem i uzdolnionym muzykiem, który, mimo braku formalnego wykształcenia, zdobywał uznanie w środowisku. W wieku 18 lat Laura Łącz była już studentką szkoły teatralnej. Jej rodzina miała jednak zastrzeżenia do wyboru, jakiego dokonała ich córka.

"Wszyscy mi odradzali. Koledzy, nauczyciele, mama. I ślub za wcześnie i on taki trochę niebieski ptak. Ale geniusz muzyczny" — wspominała Laura. Choć oboje byli młodzi, miłość okazała się wystarczająco silna, by stanąć naprzeciw wszystkich przeciwności.

Rodzice Laury nie zaakceptowali jej decyzji, co sprawiło, że na ceremonii zabrakło najbliższych.

"Tryb życia Dominika był nie do zniesienia. Pił, żył w nocy, spał w dzień. A ja miałam studia, musiałam się uczyć" — mówiła Laura w wywiadzie dla "Super Expressu". Po siedmiu latach małżeństwa para postanowiła się rozstać.

Drugim mężem aktorki został Krzysztof Chamiec — uznany aktor, już wtedy po trzech rozwodach. Ich związek od początku wywoływał mieszane reakcje. Laura wiedziała jednak, że znalazła w Krzysztofie partnera, który był przy niej w każdej sytuacji. "Czułam się przy nim bezpieczna" — mówiła. Ich relacja, choć pełna wzlotów i upadków, przetrwała 18 lat, aż do jego śmierci.

