Prosty trik dojrzałych gwiazd na ciekawszą stylizację. Laura Łącz robi tak od lat

Co ciekawe, za stylizacjami w neutralnych barwach, podbitymi jaskrawymi butami, przepadają nie tylko najmłodsze miłośniczki mody, ale też dojrzałe gwiazdy, z Laurą Łącz na czele. Jeśli zastanawiasz się, co kupić na zbliżający się sezon, żeby zachwycić koleżanki i poczuć przypływ energii, postaw na kobaltowe albo limonkowe szpilki. Poniżej znajdziesz kilka dowodów na to, że naprawdę warto.