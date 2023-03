Rodzina żyje obecnie z jednej pensji, żona pana Michała zajmuje się małą córką, a z powrotem do pracy czeka, aż dziecko pójdzie do przedszkola.

Małżeństwo starało się o mieszkanie, jednak - jak wynika z materiału "Interwencji" - mimo obietnic rychłej wizji lokalnej, nikt nie przyszedł. Mężczyzna został też poinformowany, że urzędnicy przyjdą również do spółdzielni. To z kolei może pociągnąć za sobą dodatkowe konsekwencje związane z ujawnieniem, że mężczyzna mieszka w pomieszczeniu gospodarczym.

- Powiedziałem, że jeśli coś takiego zostanie powiedziane, to mnie wyrzucą od razu, bo oni będą chcieli się pozbyć problemu - przyznał pan Michał.

Rodzina postanowiła jednak zgłosić swoją sprawę do Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Zwróciła się też o pomoc do warszawskich aktywistów i dziennikarzy "Interwencji".

Wspólnie udano się do burmistrza Ursynowa, który zadeklarował, że po złożeniu stosownego wniosku, zostanie on szybko rozpatrzony, aby pozytywnie zakończyć tę sprawę.

