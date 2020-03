Roksana Węgiel po raz kolejny zmieniła fryzurę. To już druga w tym miesiącu

Młoda gwiazda rozwija swoją karierę w zawrotnym tempie. Cały czas szuka też swojego stylu. Ostatnio chętnie bawi się modą i swoim wyglądem. Roksana Węgiel po raz kolejny zmieniła fryzurę, tym razem jest grzeczniej.

Chociaż piosenkarka lubi bawić się stylem, tak w kwestii fryzury, zawsze stawiała na naturalny i prosty look. Ostatnio jednak, postanowiła zaszaleć i pokazała się w różowych włosach. Ta metamorfoza wywołała wiele komentarzy, jednak Roksana Węgiel zapewniła, że to tylko tymczasowe.

Teraz nastoletnia gwiazda pokazała się w swoim naturalnym kolorze, ale z przedłużonymi włosami, które sięgają jej do pasa. Oryginalna fryzura cieszy się popularnością już od kilku sezonów i wszystko wskazuje na to, że wciąż będzie modna. To bardzo praktyczna propozycja, która świetnie sprawdzi się na wakacjach i w szalonym okresie festiwali.