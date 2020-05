Roksana Węgiel postawiła na blue total look. Wie, co w trawie piszczy

Roksana Węgiel postawiła na blue total look

Na najnowszym zdjęciu Roxie ubrana jest w błękit. Total look od dawna bryluje w modzie. Zazwyczaj jednak na wielkomiejskich ulicach widzimy osoby, które preferują black total look lub white total look. Piosenkarka jednak wie, że wiosna 2020 należy do pasteli. Włożyła więc zamszową kurtkę, koszulkę i spodnie dresowe w jednym odcieniu. Dodatkowo stylizacje uzupełniła o duże okulary tzw. "muchy", a całość zestawiła z cieszącymi się od lat butami Dr. Martens.