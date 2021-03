Roller do twarzy. Jak wykonać masaż i czy warto z niego korzystać?

Rollery do twarzy święcą triumfy w domowej naturalnej pielęgnacji. Regularny masaż twarzy przynosi widoczne efekty - redukuje obrzęki i opuchliznę, wygładza drobne zmarszczki, skóra staje się jędrna i bardziej napięta.

Roller do twarzy - jak go używać?

Kamienne rollery do twarzy to przyrządy, które są znane od wieków, a ich początki wywodzą się ze starożytnych Chin. Po dziś dzień używa się ich w naturalnej medycynie chińskiej, a od jakiegoś czasu są coraz bardziej popularne już nie tylko w Azji, ale i na całym świecie. Fanki naturalnej pielęgnacji mają w swoich kosmetyczkach jadeitowe lub kwarcowe rollery, którymi wykonują przyjemny masaż twarzy.

Roller do twarzy - jaki wybrać?

Najpopularniejsze rollery do twarzy wykonane są z jadeitu o pięknym, zielonym kolorze oraz z różowego kwarcu. Oba kamienie mają podobne właściwości, więc nie ma większej różnicy, na który z nich się zdecydujesz. Najważniejsze jest to, by roller faktycznie był z nich wykonany - nie był podróbką ani imitacją. Jest to niezwykle ważne, ponieważ kamienie górskie utrzymują naturalny chłód i niską temperaturę, więc będą skutecznie redukować obrzęki i opuchliznę na twarzy.

Przy zakupie zwróć uwagę, by roller na obu końcach był zakończony wałeczkami. Zwykle z jednej strony rolka jest większa, z drugiej mniejsza. Tę większą stosuj do masażu całej twarzy - głównie czoła, policzków, ust i brody. Zaś mniejszą część używaj w okolicach oczu, gdzie skóra jest bardziej delikatna.

Roller to twarzy - jak używać?

Roller należy używać na oczyszczonej twarzy, która nie jest pokryta makijażem. Przed masażem warto zwilżyć skórę tonikiem, nałożyć serum, nawilżającą ampułkę na bazie wody lub olejku, maskę w płachcie lub krem na dzień bądź na noc - wybór produktu zależy od twoich preferencji. Dzięki rollerowi substancje aktywne zawarte w kosmetykach pielęgnacyjnych szybciej się wchłoną i dotrą do głębszych warstw skóry.

Rolowanie powinno trwać kilka minut - od około 2 do 5, każdy ruch należy powtórzyć 7-10 razy. Masaż wykonuj od środka twarzy, do zewnątrz, lekko ku górze - tak, aby wałkować skórę kamieniem w kierunku węzłów chłonnych. Ruch kierunkowy pomaga przeciwdziałać grawitacji i poprawia owal twarzy.

Najpierw roluj czoło, zaczynając od środka w kierunku skroni. Następnie przejdź od skroni w dół, sięgając do ucha. Policzki masuj od nosa w stronę ucha. Cały czas pamiętaj o ruchu od wewnątrz o zewnątrz. Brodę masuj od jej środka, na boki i lekko w dół przy szyi, by skierować limfę do węzłów chłonnych.

Narzędzia używane do skóry twarzy mogą łatwo rozprzestrzeniać bakterie, dlatego po zakończonym masażu pamiętaj, by wyczyścić roller. Możesz go umyć ciepłą wodą z mydłem lub żelem, który stosujesz do twarzy. Następnie oczyść wałeczek papierowym ręcznikiem i przechowuj w suchym miejscu.

Roller do twarzy - jakie daje efekty?

Regularne masowanie twarzy rollerem - raz lub dwa razy dziennie - przyniesie widoczne efekty już po kilku tygodniach:

zniweluje obrzęki i opuchliznę, szczególnie warto wymasować twarz rano, po przebudzeniu,

lekko wygładza drobne zmarszczki, napina skórę,

spowalnia procesy starzenia w skórze

poprawia mikrokrążenie skóry,

usprawnia przepływ limfy,

pomaga w usuwaniu toksyn,

naturalny chłód kamienia zamyka pory i obkurcza naczynka - by wzmocnić efekt, warto trzymać roller do twarzy w lodówce,

po kilkuminutowym rolowaniu skóra wydaje się zrelaksowana, a mięśnie twarzy rozluźnione.

Automasaż twarzy – to takie proste!