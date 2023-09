Rolniczka przyćmiła gwiazdy. W takiej sukni przyszła na imprezę

Kamila Boś to uczestniczka ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Chociaż piękna rolniczka z Mazowsza nie odnalazła miłości w produkcji TVP, to szybko zyskała rozgłos i sympatię widzów. Dziś Kamilę Boś często można zobaczyć "na ściankach" w towarzystwie największych gwiazd polskiego show-biznesu. We wtorek, 5 sierpnia, pojawiła się na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec, wnosząc porządną dawkę klasy i elegancji na tegoroczne Party Fashion Night.