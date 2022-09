Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" pokazała się w bikini. Fani oniemieli

- Jak w domu nie mam, to nie jem. Ale jak jestem na jakichś zorganizowanych imprezach, weselach, czy nawet u rodziców — jak widzę, że stoi ciasto, to ja jem i nieważne, że to jest np. kolacja. Ja nie mam umiarkowania w tym jedzeniu słodyczy, uczucia sytości. Jak jestem na weselu, to mogę paradować non stop na ten słodki stół. I to jest problem - opowiadała w jednej z relacji.