Rosa na jesień – zimę 2023 roku.

Naszyjnik Eonium, dla którego inspiracją był motyw wianka, zachwyca nie tylko ciekawą formą, ale również oryginalnym detalem. Kiedy przyjrzymy się bliżej delikatnym, niczym płatki śniegu, kwiatuszkom zdobiącym naszyjnik Eonium, dostrzeżemy, że pełnią one rolę oczek łączących kolejne fragmenty naszyjnika. Dzięki temu w ruchu łagodnie zmienia on swój kształt. Te same maleńkie kwiatki odnajdziemy w bransoletce i pierścionku.