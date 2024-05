Postaw w ogrodzie i podpal. Szerszenie nawet się nie zbliżą

Szerszeń to gatunek owada z rodziny osowatych. Osiąga od 17 do nawet 25 mm długości. Na jego odwłoku znajduje się długie i ostre żądło. Wykorzystuje je wyłącznie wtedy, kiedy czuje się zagrożony. Tak jak pszczoły i osy, produkuje jad. Ten wydzielany przez szerszenie zawiera acetylocholinę. Użądlenie osoby uczulonej na tę substancję może wywołać wstrząs anafilaktyczny.

Jeśli boisz się ukąszenia, zrób domowy balsam, który odstraszy komary, kleszcze, szerszenie i osy. Wyciągnij niewielką miskę i wlej do niej trzy łyżki oliwki lub oleju do pielęgnacji ciała (np. ze słodkich migdałów). Dodaj do niego kilka kropel olejku eterycznego z lawendy, cytryny i bazylii, a następnie wetrzyj go w ciało. Stosuj go za każdym razem, kiedy wyjdziesz na ogród, a zapomnisz o ukąszeniach.