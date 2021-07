"Rosły 14-latek codziennie nam zagraża". Adam ze względu na agresję nie został przyjęty do szpitala psychiatrycznego

"Demolowanie przestrzeni, agresja wobec rodziców w domu, w czasie dowozu do szkoły i na ulicy, w stosunku do brata, zwierząt domowych. Ucieczki, natręctwa, przymus wykonywania dziwnych czynności po kilkadziesiąt razy (np. oglądanie chodnika czy zamykania drzwi), głośne krzyki do późnych godzin nocnych, kiedy się denerwuje. Syn potrafi mówić prostymi zdaniami, ograniczając się do podstawowych potrzeb życiowych, ale nie umie czytelnie komunikować swoich potrzeb. Nie wiemy, czy go coś boli, co mu konkretnie przeszkadza, czy jesteśmy w stanie coś zmienić, żeby poprawić jego komfort i samopoczucie" – pisze mama chłopca.