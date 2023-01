Rosół po królewsku. Takiego jeszcze nie jadłeś. Prosty trik

Aromatyczny rosół do jedna z najpopularniejszych zup w Polsce. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy szukamy czegoś, co rozgrzeje nas od środka w mroźną pogodę. Przepis niby wydaje się prosty, a jednak przygotowanie idealnego rosołu wcale nie jest proste. Okazuje się bowiem, że mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że liczą się nie tylko same składniki na tę zupę, ale również to, jakie kuchenne wyposażenie wykorzystamy do przyrządzenia potrawy.