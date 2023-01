Mało kto dodaje do cebuli. To duży błąd

Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw na świecie. Stanowi nie tylko idealny dodatek do wielu potraw, ale i niezbędny ich składnik. Można ją jeść zarówno na surowo, jak i po obróbce termicznej, a w Polsce raczej nikt nie wyobraża sobie farszu do pierogów ruskich lub rosołu bez charakterystycznego posmaku, jaki daje właśnie cebula.