Idealne parówki. Nigdy nie gotuj ich dłużej

Co do samego czasu gotowania parówek, warto przeczytać, co zaleca producent na ich opakowaniu. Zwykle jednak kiełbaski te trzymamy we wrzącej wodzie od pięciu do siedmiu minut. Nie można ich jednak gotować zbyt długo - wówczas do wody mogą się przedostać azotyn sodu, który w kontakcie z wrzącą wodą rozpada się na szkodliwe dla nas substancje. Mowa tutaj o nitrozaminach, które mają rakotwórcze działanie.