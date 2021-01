Rosyjska gimnastyczka odmawia pomocy biednym matkom. Spadła na nią lawina hejtu

Rosyjska gimnastyczka o biednych matkach

"Kiedy wiesz, że nie możesz nawet utrzymać jednego dziecka, po co rodzić drugie, trzecie, czwarte? Czy to w porządku w stosunku do dzieci, że nie możesz im zapewnić normalnej przyszłości" – pytała internautów 25-letnia Karolina. Jej zdaniem "rozsądna osoba sto razy się zastanowi nad tym, co może zaoferować dziecku i w jakich warunkach je wychować".