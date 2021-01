Ekspert mowy ciała ocenia zachowanie Melanii Trump. Jej uśmiech był szczery?

- Donald Trump uśmiecha się, mówiąc kolokwialnie, półgębkiem. Jest to forma układania ust na ukos, bez otwierania ich, a jeden z kącików jest podniesiony lekko do góry. Widać, że zmusza się do uśmiechu, wygląda sztucznie. Ale za to jego oczy wydają się być radosne, inne elementy mimiczne wskazują spokój. Trump jest dobrze przeszkolonym politykiem, wie, że brak uśmiechu jest wyrazem stresu - mówi nam Maurycy Seweryn.

- Za to Melania uczyła się pięknie uśmiechać od chwili, kiedy postanowiła zostać modelką. Jednak tutaj widać, że jest wyraźnie zadowolona, że szczerze się uśmiecha. Nie ukrywa swoich emocji, w porównaniu do męża. Jedyny element, który chciała ukryć, to oczy. Zasłoniła je gustownymi okularami. I nie jest to do końca ważne, co spowodowało ich założenie - słońce, zmarszczki, podkrążone oczy. Ważne jest to, że spora część odbiorców uważa ciemne okulary jako sygnał dystansowania się od nich, stwarzają aurę tajemniczości - podkreśla ekspert mowy ciała, który ma wieloletnie doświadczenie w pracy z politykami.